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В Киеве неизвестные забрызгали газом члена "Партии Шария"
Неизвестные напали на члена "Партии Шария" в Киеве, человека забрызгали газом и избили, заявила в среду журналистка Ольга Шарий. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:08
кирилл тимошенко
анатолий шарий
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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кирилл тимошенко, анатолий шарий, киев, украина, в мире

В Киеве неизвестные забрызгали газом члена "Партии Шария"

23:08 15.07.2020
437
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Неизвестные напали на члена "Партии Шария" в Киеве, человека забрызгали газом и избили, заявила в среду журналистка Ольга Шарий.
"Сегодня, буквально полчаса назад произошло нападение на сотрудника нашей партии. Я сейчас жду подробностей. Точнее жду видео. Выехали наши журналисты. Я уже с ним (пострадавшим – ред.) связалась. Как он сообщил, забрызгали газом, нападали, избивали по голове. В принципе все то же, что происходило раньше", - заявила Шарий в эфире телеканала NewsOne.
Автомобиль полиции на Украине
25 июня, 12:06
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Ранее возле офиса Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария. Они требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. Позднее они направились к зданию МВД. При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами. Позже Шарий сообщил, что неизвестные в ночь на 25 июня избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший попал в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
Кроме того, в начале июля Шарий опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик под названием "Офис президента заказал мою ликвидацию". В ролике он заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского якобы заказал его убийство, и назвал замглавы офиса Кирилла Тимошенко одним из заказчиков. Тот, в свою очередь, сказал, что заявления о "заказе убийства" просто "смешные" и связаны с попытками поднять рейтинги партии "Партии Шария".
Партия видеоблогера Шария на прошедших парламентских выборах набрала 2,23% голосов. На тот момент на Украине действовало законодательство, по которому политическая партия имела право на получение государственного финансирования, если на последних выборах в Верховную раду она набрала не менее 2%. Однако в октябре 2019 года Верховная рада повысила барьер для госфинансирования до 5%.
Анатолий Шарий
26 июня, 14:35
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2610123
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Кирилл ТимошенкоАнатолий ШарийКиевУкраинаВ мире
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