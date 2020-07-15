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Суд арестовал трех фигурантов "дела Абызова"
Басманный суд Москвы арестовал троих предполагаемых соучастников бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о хищениях и коммерческому... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:01
дело экс-министра абызова
открытое правительство
михаил абызов
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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дело экс-министра абызова, открытое правительство, михаил абызов, происшествия

Суд арестовал трех фигурантов "дела Абызова"

23:01 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал троих предполагаемых соучастников бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о хищениях и коммерческому подкупу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Пресс-секретарь уточнила, что арестованы бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а вопрос об аресте директора ООО "Ру-Ком" Олега Серебренникова отложен на 17 июля.
Всем им предъявлены обвинения по статье 204 УК РФ ("коммерческий подкуп"): Балан, Роженковой и Власову по части 8, Серебренникову - по части 4.
"Мера пресечения избрана в отношении каждого обвиняемого до 14 сентября 2020 года", - сказала Морозова.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
14 июля, 14:25
СК заявил о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
По данным СК, новые эпизоды вскрылись при расследовании первого дела в отношении экс-министра, связанного с похищением в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "СИБЭКО" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Абызову вменяется легализация похищенных денег через кипрские офшоры.
Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленные на его офшорные компании, сведения о которых он скрывал. Экс-министр, желая продать пакет акций, через других участников передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Власову, Балан и Роженковой, которые передали потенциальному покупателю акций важную информацию о компании, считают в СК.
Абызов проходит еще по двум уголовным делам. В конце августа 2019 года было возбуждено дело о его незаконной предпринимательской деятельности, благодаря которой Абызов заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что он руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.
В сентябре было возбуждено еще одно уголовное дело - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
Адвокат Александр Вершинин после избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы
17 апреля, 08:53
Адвоката Абызова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
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Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоМихаил АбызовПроисшествия
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