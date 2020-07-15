Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Басманный суд Москвы на два месяца арестовал четырех врачей, которых обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемым Ашиткову, Ивановой, Чернышовой и Панаиоти меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 сентября 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора. По его словам, в ходе процесса могут быть разглашены личные данные несовершеннолетнего погибшего и других детей.

Как ранее сообщил агентству адвокат обвиняемых Аркадий Лукьянов, вину они не признают.

В январе этого года в городе Одинцово Московской области Следственным комитетом по Подмосковью были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК было обнаружено тело новорожденного от суррогатной матери ребенка. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.