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Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал четырех врачей, которых обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:56
следственный комитет россии (ск рф)
басманный суд г. москвы
москва
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы, москва, московская область (подмосковье), одинцово, происшествия

Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми

22:56 15.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал четырех врачей, которых обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемым Ашиткову, Ивановой, Чернышовой и Панаиоти меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 сентября 2020 года", - сказал собеседник агентства.
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СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже
Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора. По его словам, в ходе процесса могут быть разглашены личные данные несовершеннолетнего погибшего и других детей.
Как ранее сообщил агентству адвокат обвиняемых Аркадий Лукьянов, вину они не признают.
В январе этого года в городе Одинцово Московской области Следственным комитетом по Подмосковью были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК было обнаружено тело новорожденного от суррогатной матери ребенка. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи также обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж. В конечном итоге новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, а также местных органов внутренних дел и опеки. В данный момент дело находится в центральном аппарате СК РФ.
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Следственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. МосквыМоскваМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоПроисшествия
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