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В Подмосковье с 1 августа откроются кинотеатры
Кинотеатры заработают в Подмосковье с 1 августа с условием соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19, следует из постановления губернатора региона Андрея РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье с 1 августа откроются кинотеатры

22:50 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Кинотеатры заработают в Подмосковье с 1 августа с условием соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
"Пункт 11 (разрешение работать с 1 августа - ред.) дополнить абзацами следующего содержания: "организации, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников киноиндустрии", - говорится в сообщении.
Кроме этого, с 1 августа в Подмосковье разрешаются официальные мероприятия, организуемые исполнительными органами власти Московской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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