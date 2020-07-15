https://ria.ru/20200715/1574412669.html
В Подмосковье с 1 августа откроются кинотеатры
Кинотеатры заработают в Подмосковье с 1 августа с условием соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19, следует из постановления губернатора региона Андрея РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:50
2020-07-15T22:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество