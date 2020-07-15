В Подмосковье с 1 августа откроются кинотеатры

"Пункт 11 (разрешение работать с 1 августа - ред.) дополнить абзацами следующего содержания: "организации, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников киноиндустрии", - говорится в сообщении.