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В Минске заявили об аресте счетов жены замглавы Минфина России
В рамках расследования дела Белгазпромбанка якобы арестован счет жены замглавы Минфина России Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-16T00:49
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
россия
андрей круглов
министерство финансов рф (минфин россии)
белоруссия
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, россия, андрей круглов, министерство финансов рф (минфин россии), белоруссия, в мире

В Минске заявили об аресте счетов жены замглавы Минфина России

22:50 15.07.2020 (обновлено: 00:49 16.07.2020)
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© SputnikВывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
© Sputnik
МИНСК, 15 июл — РИА Новости. В рамках расследования дела Белгазпромбанка якобы арестован счет жены замглавы Минфина России Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев.
В сюжете гостелеканала "Беларусь 1", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан".
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"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму три миллиона евро", — сказал в сюжете представитель департамента.
В сюжете утверждается, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск, экс-глава Белгазпромбанка, который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, якобы направлял в Москву подчиненных для этого.
"Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника", — отмечается в сюжете.
"В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму три миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Белоруссии в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи", — сказал представитель ДФР.
В 2015-2019 годах Круглов являлся заместителем председателя правления ПАО "Газпром".
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Также в сюжете на "Беларусь 1" рассказали о якобы отмывании с помощью инструментов Белгазпромбанка незаконных доходов не только экс-главы банка Виктора Бабарико, но и якобы российских акционеров.
"Через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе оффшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством бывшего руководителя Бабарико и иных лиц. Для прикрытия использовались векселя Газпромбанка и бестоварные сделки", - сказал Дунько.
В сюжете утверждается, что "с российской стороны схемой руководил Агаджан Аванесов, бывший глава российского "Старбанка" и что якобы легализовано 43 миллиона долларов и два миллионов евро, впоследствии перечисленных в иностранные государства.
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Согласно сюжету, средства из "Старбанка" перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам. Отмечается, что часть денег возвращалась в Россию.
В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов.
"По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк. В данной схеме использовались векселя, эмитированные российским Газпромбанком. Помимо Бабарико в этой схеме также приняли участие Аванесов и его люди. Данная схема позволила Газпромбанку выйти из поля зрения органов, осуществляющих контроль в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма", - сказал в сюжете Дунько.
"За чуть более чем два года по расчетному счету "Стройгазконсалтинга", открытого в Белгазпромбанке, было проведено порядка 2,2 миллиарда долларов в эквиваленте. Значительную часть составляли платежи между взаимосвязанными субъектами хозяйствования, в которых директором выступал гражданин (Станислав) Аникеев, который в то время являлся директором "Стройгазконсалтинга", - заявил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Александр Пракопенко.
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Авторы сюжета заявляют, что данные платежи "не имели экономического смысла: деньги в Белгазпромбанк поступали от входящих в "Газпром" структур и в этот же день, в редких случаях на следующий, возвращались в Россию этим же структурам или вновь созданным компаниям".
В сюжете утверждается, что московское руководство Белгазпромбанка знало о противоправных схемах в "Белгазпромбанке" и не пресекало их.
"Не исключено также, что Белгазпромбанк - это инструмент, который использовали против интересов Беларуси", - отмечают авторы материала. 
Бабарико, руководивший около 20 лет Белгазпромбанком, решил баллотироваться в президенты Белоруссии на назначенных на 9 августа выборах. Во вторник ЦИК отказал в регистрации его кандидатом в президенты. Политик является фигурантом уголовного "дела Белгазпромбанка", по которому проходят более 20 человек.
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