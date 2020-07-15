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Болсонару заявил о положительном повторном тесте на COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил CNN Brasil о положительном результате своего повторного теста на новый коронавирус SARS-CoV-2. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия, в мире

Болсонару заявил о положительном повторном тесте на COVID-19

22:44 15.07.2020 (обновлено: 22:58 15.07.2020)
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© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил CNN Brasil о положительном результате своего повторного теста на новый коронавирус SARS-CoV-2.
"Президент Жаир Болсонару сообщил CNN, что его новый тест на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в материале.
Впервые это заболевание выявили у бразильского политика 7 июля, после чего он находится в изоляции в своей официальной резиденции во дворце Алворада. Болсонару сообщил СМИ, что чувствует себя хорошо и не испытывает одышки или отсутствия вкуса, уровень оксигенации крови составляет 98%.
Ранее Болсонару заявлял, что устал болеть дома и рассчитывает вернуться к работе на этой неделе в случае избавления от вируса.
Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".
Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 1,8 миллиона, скончались более 72 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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