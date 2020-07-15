https://ria.ru/20200715/1574412445.html
В Подмосковье с 16 июля откроются бары, рестораны и кафе
Предприятия общественного питания Подмосковья возобновляют работу с 16 июля вместо 25 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:35
2020-07-15T23:55
распространение нового коронавируса
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество