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В Подмосковье с 16 июля откроются бары, рестораны и кафе
Предприятия общественного питания Подмосковья возобновляют работу с 16 июля вместо 25 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156288/08/1562880878_0:0:2928:1647_1400x0_80_0_0_3d6e3c39715c66da6c8a7ac69282dd71.jpg
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье с 16 июля откроются бары, рестораны и кафе

22:35 15.07.2020 (обновлено: 23:55 15.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоКофе
Кофе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Кофе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Предприятия общественного питания Подмосковья возобновляют работу с 16 июля вместо 25 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
"Абзац второй подпункта 17 пункта 40 после слов "летних кафе" (разрешение работать с 16 июля. — Прим. ред.) дополнить словами "иными предприятиями общественного питания", — говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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