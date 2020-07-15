https://ria.ru/20200715/1574412124.html
Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:23
2020-07-15T22:23
нацбанк украины
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200701/1573760085.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573704747_855:121:2825:1229_1400x0_80_0_0_e006e24084b768b7234343efdee6cdd9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нацбанк украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире