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Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:23
нацбанк украины
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
нацбанк украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка

22:23 15.07.2020
987
© REUTERS / HandoutПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Handout
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
"Проект постановления о назначении Шевченко К.Е. на должность председателя Национального банка Украины… 15 июля 2020 года передан на рассмотрение руководству", - сообщается на сайте.
Кирилл Шевченко возглавляет Укргазбанк с мая 2015 года.
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Нацбанк УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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