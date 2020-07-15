В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии

"Свободные и справедливые выборы должны быть везде. Мы следим за тем, что происходит в Белоруссии. Белоруссия это или какое-то другое место, у людей есть основное право проводить мирные демонстрации и отстаивать верховенство права", - сказал Дюжаррик.