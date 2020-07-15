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В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии
Власти должны предоставлять право людям мирно выражать свое мнение, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:17
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
лидия ермошина
стефан дюжаррик
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии

22:17 15.07.2020
10920
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОчередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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ООН, 15 июл – РИА Новости. Власти должны предоставлять право людям мирно выражать свое мнение, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию в Белоруссии.
"Свободные и справедливые выборы должны быть везде. Мы следим за тем, что происходит в Белоруссии. Белоруссия это или какое-то другое место, у людей есть основное право проводить мирные демонстрации и отстаивать верховенство права", - сказал Дюжаррик.
"Мы продолжим следить за ситуацией. Важно, чтобы у людей была возможность выражать мнение мирным путем. И власти должны обеспечить право людей на это", - добавил он.
Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам - экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила в среду, что несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами Бабарико и Цепкало.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоЛидия ЕрмошинаСтефан ДюжаррикЦИК БелоруссииБелоруссияООНВ мире
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