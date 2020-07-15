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Посольство прокомментировало ситуацию с памятником Баранову на Аляске
Посольство РФ в США огорчено решением властей Ситки на Аляске переместить статую правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в музей,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:26
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РИА Новости
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россия, анатолий антонов, александр баранов, аляска, сша, в мире

Посольство прокомментировало ситуацию с памятником Баранову на Аляске

22:10 15.07.2020 (обновлено: 22:26 15.07.2020)
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© Фото : страница Haunted Sitka в FacebookПамятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
© Фото : страница Haunted Sitka в Facebook
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Посольство РФ в США огорчено решением властей Ситки на Аляске переместить статую правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в музей, заявил в среду посол России Анатолий Антонов.
"Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году. Резолюция подписана и содержит много эмоциональных оценок. Созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна… Прискорбно, что история продолжает политизироваться", - говорится в ответах посла на вопросы журналистов на странице дипмиссии в Facebook.
Памятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
Вчера, 20:49
Мэр города Ситка пообещал перенести памятник Баранову "с уважением"
Ранее совет города принял решение о переносе памятника из центра Ситки в музей после обращения группы граждан. По словам Антонова, власти не приняли во внимание мнение русскоязычной общины, которая собрала шесть тысяч подписей за то, чтобы не убирать памятник, и обращалась к властям города. Дипмиссия от подобных обращений воздержалось, добавил посол.
"Мы воздержались, чтобы нас в очередной раз не обвинили во вмешательстве во внутренние дела… Память о Баранове там увековечена не только этим монументом. Его именем назван остров, на котором расположен сам город Ситка, и архипелаг, на котором остров находится", - добавил дипломат.
Он отметил, что предложения выкупить статую и перевезти ее в Россию поступали из целого ряда российских регионов: Архангельска, Иркутска, Магадана.
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
1 июля, 07:51
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступавших за снос статуи принадлежит к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Как сообщила РИА Новости председатель КСОРС Елена Брэнсон, она собрала почти 6 тысяч подписей.
Фонд Art Russe ранее заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявлял, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.
Город Ситка на Аляске в США
1 июля, 04:37
Мэр города на Аляске не видел предложения о покупке памятника Баранову
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РоссияАнатолий АнтоновАлександр БарановАляскаСШАВ мире
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