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В подмосковных парках с 16 июля отменят масочный режим
Масочный режим в подмосковных парках культуры и отдыха отменяется с 16 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В подмосковных парках с 16 июля отменят масочный режим

22:09 15.07.2020 (обновлено: 22:24 15.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Масочный режим в подмосковных парках культуры и отдыха отменяется с 16 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
"В подпункте 7 пункта 5 слова "(обязательный масочный режим - ред.) в парках культуры и отдыха" исключить", - говорится в сообщении.
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