https://ria.ru/20200715/1574411933.html
В подмосковных парках с 16 июля отменят масочный режим
Масочный режим в подмосковных парках культуры и отдыха отменяется с 16 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:09
2020-07-15T22:24
туризм
новости - туризм
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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коронавирус covid-19
общество
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1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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