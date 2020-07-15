В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России негативно отнеслись к словам Госсекретаря Майка Помпео о возможном введении санкций против "Северного потока — 2".
Ранее дипломат заявил, что участвующим в прокладке трубопровода компаниям следует "немедленно убираться" из проекта, а в противном случае им придется разбираться с "последствиями". Он добавил, что подразумевает под этим меры, предусмотренные законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Аналогичные ограничения также могут коснуться части "Турецкого потока — 2"
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"Показатель слабости"
Представитель МИД Мария Захарова расценила действия Госдепартамента как политическое давление для нечистоплотной конкуренции.
По ее мнению, это этот такие угрозы демонстрируют слабость американской системы, у которой нет иных инструментов, кроме силовых приемов.
Сенатор Константин Косачев назвал заявление Помпео политическим шантажом. Он обратил внимание на абсурдность обвинений американских властей: получается, что Соединенные штаты признают врагами более 120 европейских предприятий, большая которых — из Франции и Германии, союзников по НАТО.
"Но США решили, что лучше европейского бизнеса и властей Германии знают, что нужно Европе для обеспечения ее энергетической безопасности", — отметил он.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, в свою очередь, предположил, что неуважение к любым интересам, кроме своих собственных, рано или поздно ударит бумерангом по Вашингтону.
Депутат Госдумы Игорь Ананских считает, что США таким образом пытаются продвинуть поставки своего сжиженного природного газа в Европу.
"Он дороже, менее выгодный, и он совершенно не нужен европейским потребителям из-за цены: газ из США стоит дороже, и, соответственно, себестоимость европейской продукции тоже станет дороже", — цитирует его RT.
Политик подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это не проект "Газпрома", в нем участвуют крупные европейские компании, и его цель заключается в обеспечении поставок дешевого газа на европейский рынок.
Реакция оператора
В Nord Stream 2 AG заявление Помпео назвали пренебрежением интересами европейской промышленности.
В компании напомнили, что голландские, французские, австрийские и немецкие компании обязались вложить в проект почти по миллиарду евро. При этом более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
Также оператор отметил, что прекращение строительства газопровода грозит европейцам переплатами за газ в миллиарды долларов.
Санкции против "Северного потока — 2"
В начале июня в сенат США внесли законопроект, который предусматривает расширение ограничительных мер, затрагивающих строительство "Северного потока — 2".
Это не первая попытка Вашингтона помешать реализации проекта. Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2", ранее вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. Более того, в конце декабря прошлого года США приняли оборонный бюджет, который предполагал ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого от строительства отказалась швейцарская Allseas.
После этого в России отмечали, что в состоянии самостоятельно завершить строительство газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"