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В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
В России негативно отнеслись к словам Госсекретаря Майка Помпео о возможном введении санкций против "Северного потока — 2". РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:48
россия
леонид слуцкий
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
игорь ананских
газпром
госдума рф
нато
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Американцы молодцы! Так и надо переть против путинизма
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РОССИЯ 🇷🇺 прёт как бык.За нею правда! США не повезло. И шансов у неё 0 целых,0 десятых!🤷‍♂️
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, леонид слуцкий, майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, игорь ананских, газпром, госдума рф, нато, европа, сша, в мире

В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

22:06 15.07.2020 (обновлено: 22:48 15.07.2020)
59350
© REUTERS / Axel SchmidtРоссийское трубоукладочное судно "Академик Черский" в порту Мукран, Германия
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
© REUTERS / Axel Schmidt
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России негативно отнеслись к словам Госсекретаря Майка Помпео о возможном введении санкций против "Северного потока — 2".
Ранее дипломат заявил, что участвующим в прокладке трубопровода компаниям следует "немедленно убираться" из проекта, а в противном случае им придется разбираться с "последствиями". Он добавил, что подразумевает под этим меры, предусмотренные законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Аналогичные ограничения также могут коснуться части "Турецкого потока — 2"
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"Показатель слабости"

Представитель МИД Мария Захарова расценила действия Госдепартамента как политическое давление для нечистоплотной конкуренции.
По ее мнению, это этот такие угрозы демонстрируют слабость американской системы, у которой нет иных инструментов, кроме силовых приемов.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
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Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Сенатор Константин Косачев назвал заявление Помпео политическим шантажом. Он обратил внимание на абсурдность обвинений американских властей: получается, что Соединенные штаты признают врагами более 120 европейских предприятий, большая которых — из Франции и Германии, союзников по НАТО.
"Но США решили, что лучше европейского бизнеса и властей Германии знают, что нужно Европе для обеспечения ее энергетической безопасности", — отметил он.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, в свою очередь, предположил, что неуважение к любым интересам, кроме своих собственных, рано или поздно ударит бумерангом по Вашингтону.
Депутат Госдумы Игорь Ананских считает, что США таким образом пытаются продвинуть поставки своего сжиженного природного газа в Европу.
"Он дороже, менее выгодный, и он совершенно не нужен европейским потребителям из-за цены: газ из США стоит дороже, и, соответственно, себестоимость европейской продукции тоже станет дороже", — цитирует его RT.
Политик подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это не проект "Газпрома", в нем участвуют крупные европейские компании, и его цель заключается в обеспечении поставок дешевого газа на европейский рынок.

Реакция оператора

В Nord Stream 2 AG заявление Помпео назвали пренебрежением интересами европейской промышленности.
В компании напомнили, что голландские, французские, австрийские и немецкие компании обязались вложить в проект почти по миллиарду евро. При этом более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
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Также оператор отметил, что прекращение строительства газопровода грозит европейцам переплатами за газ в миллиарды долларов.

Санкции против "Северного потока — 2"

В начале июня в сенат США внесли законопроект, который предусматривает расширение ограничительных мер, затрагивающих строительство "Северного потока — 2".
Это не первая попытка Вашингтона помешать реализации проекта. Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2", ранее вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. Более того, в конце декабря прошлого года США приняли оборонный бюджет, который предполагал ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого от строительства отказалась швейцарская Allseas.
После этого в России отмечали, что в состоянии самостоятельно завершить строительство газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1954964225258
Обсудить 65
РоссияЛеонид СлуцкийМайк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокИгорь АнанскихГазпромГосдума РФНАТОЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Американцы молодцы! Так и надо переть против путинизма
15 июля, 22:21
adrianoseven
8238005375
РОССИЯ 🇷🇺 прёт как бык.За нею правда! США не повезло. И шансов у неё 0 целых,0 десятых!🤷‍♂️
15 июля, 22:20
Aleksandr63s
3756004800
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