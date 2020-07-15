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Боевики обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо
Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:03
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Боевики обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо

22:03 15.07.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Дахр-Эль-Кебир в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Кабтан-Эль-Джебель, один обстрел населенного пункта Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Контр-адмирал рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Дейр-Эз-Зор. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Центр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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