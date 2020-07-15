https://ria.ru/20200715/1574411563.html
Кузнецова предложила создать реестр неплательщиков алиментов
Нужно ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств, создав реестр, который повлечет за собой санкционные меры в отношении неплательщиков... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:54
2020-07-15T21:54
россия
анна кузнецова
общество
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https://ria.ru/20200715/1574379247.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна кузнецова, общество