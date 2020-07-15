Кузнецова предложила создать реестр неплательщиков алиментов

"Проблема с невыплатой алиментов одна из самых острых... На наш взгляд, очень важно работать над вопросом ужесточения ответственности наказания за неисполнение алиментных обязательств. Нужно искать новые инструменты, например, мы предлагаем создание некоего реестра. Это предложение нужно обсуждать и рассматривать, но включение в этот реестр должно нести за собой ограничения и иные санкционные меры в отношении того, кто не исполняет свои алиментные обязательства", - сказала детский омбудсмен, которую цитирует пресс-служба уполномоченного.