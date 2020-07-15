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Кузнецова предложила создать реестр неплательщиков алиментов
Нужно ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств, создав реестр, который повлечет за собой санкционные меры в отношении неплательщиков... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:54
россия
анна кузнецова
общество
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РИА Новости
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россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова предложила создать реестр неплательщиков алиментов

21:54 15.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нужно ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств, создав реестр, который повлечет за собой санкционные меры в отношении неплательщиков алиментов, сказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"Проблема с невыплатой алиментов одна из самых острых... На наш взгляд, очень важно работать над вопросом ужесточения ответственности наказания за неисполнение алиментных обязательств. Нужно искать новые инструменты, например, мы предлагаем создание некоего реестра. Это предложение нужно обсуждать и рассматривать, но включение в этот реестр должно нести за собой ограничения и иные санкционные меры в отношении того, кто не исполняет свои алиментные обязательства", - сказала детский омбудсмен, которую цитирует пресс-служба уполномоченного.
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РоссияАнна КузнецоваОбщество
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