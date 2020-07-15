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В Мурманской области ввели ограничения в ряде населенных пунктов
Власти Мурманской области приняли решение о введении ограничений на перемещение в привлекательных для туристов населенных пунктах, чтобы избежать завоза... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, терский район, ловозерский район, мурманская область, общество

В Мурманской области ввели ограничения в ряде населенных пунктов

21:47 15.07.2020 (обновлено: 23:56 15.07.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МУРМАНСК, 15 июл — РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение о введении ограничений на перемещение в привлекательных для туристов населенных пунктах, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб региона.
"В некоторых населенных пунктах вводятся ограничения на перемещение из-за коронавируса. Чтобы избежать завоза инфекции, в том числе в период туристических поездок, вводятся ограничения в селах Чаваньга, Тетино, Чапома и Пялица Терского района, селе Сосновка Ловозерского района, ЗАТО "Островной", — говорится в сообщении.
Также с 21 по 27 июля ограничивается передвижение по маршруту следования теплохода "Клавдия Еланская", кроме тех, кто проживает на этой территории.
В Мурманской области ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, ежедневный прирост составляет порядка 170-180 человек в сутки, больше всего заболевших выявлено в Мурманске и Североморске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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