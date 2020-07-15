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https://ria.ru/20200715/1574411107.html
В Москве задержали участников несанкционированной акции
Порядка 20 человек задержали на несанкционированной акции в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:10
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574242137.html
А мне тоже разрешат бегать и обливать хулиганов зеленкой, или хулиганить можно только проамериканским прихвостням?
57
Все прописано в законодательстве. Ничего сложного провести митинг нет:подаётся заявка в органы местного управления, с указанием повестки, ожидаемым количеством людей, с просьбой определить место и дату проведения митинга. Органами управления выделяется место проведения и обозначается время и дата. Митинг проводится с охраной правопорядка в избежание провокаций и присутствием карет скорой помощи на случай ухудшения здоровья у участников митинга. Как-то так. И да, повестка не может противоречить действующему законодательству.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
Около 20 человек были задержаны на несанкционированной акции оппозиции в Москве в среду вечером, передает с места событий корреспондент РИА Новости
2020-07-15T21:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, происшествия

В Москве задержали участников несанкционированной акции

21:47 15.07.2020 (обновлено: 23:10 15.07.2020)
9039
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Порядка 20 человек задержали на несанкционированной акции в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, полицейские останавливают лишь тех, кто выскакивает на проезжую часть и игнорирует предупреждения сотрудников правоохранительных органов.
В столичном управлении МВД данные о числе задержанных пока не прокомментировали.
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
13 июля, 08:00
Особенности национального несанкционированного протеста
3159321072
Обсудить 43
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А мне тоже разрешат бегать и обливать хулиганов зеленкой, или хулиганить можно только проамериканским прихвостням?
15 июля, 21:58
Евгений Д
31910115
Все прописано в законодательстве. Ничего сложного провести митинг нет:подаётся заявка в органы местного управления, с указанием повестки, ожидаемым количеством людей, с просьбой определить место и дату проведения митинга. Органами управления выделяется место проведения и обозначается время и дата. Митинг проводится с охраной правопорядка в избежание провокаций и присутствием карет скорой помощи на случай ухудшения здоровья у участников митинга. Как-то так. И да, повестка не может противоречить действующему законодательству.
15 июля, 22:31
Андрей Викторович
24710012
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