В Заполярье подростка осудили на четыре года за попытку убийства ребенка

МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Суд в Кандалакше Мурманской области признал подростка, пытавшегося убить и закопать в снег ребенка, виновным в покушении на убийство и отправил его в воспитательную колонию на 4 года и 8 месяцев, сообщили в региональном СУСК РФ.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя Кандалакши, 2004 года рождения. Он признан виновным в… покушении на убийство малолетнего", - говорится в сообщении.
История, случившаяся в феврале этого года, вызвала широкий общественный резонанс. Тогда подросток из Кандалакши избил и пытался задушить мальчика 2009 года рождения. После того, как ребенок потерял сознание, подросток решил, что убил его, и закопал его в снегу. Обнаружившие мальчика свидетели вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу. На теле ребенка зафиксированы следы применения насилия.
"Согласно результатам проведенной в ходе предварительного следствия судебно-медицинской экспертизы мальчику причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В их числе травмы головы и туловища, холодовая травма, а также повреждения, характерные для механической асфиксии", - пояснили в ведомстве.
Подроста очень быстро нашли и задержали, до суда он содержался под стражей. В ходе предварительного следствия вину он признал полностью, дал признательные показания. При этом свои действия он объяснил тем, что у мальчика якобы возник конфликт с кем-то из знакомых. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - уточнили в СК.
В региональной прокуратуре также добавили, что по уголовному делу удовлетворён иск прокурора города Кандалакши о компенсации морального вреда, взыскано 500 тысяч рублей.