В Заполярье подростка осудили на четыре года за попытку убийства ребенка

История, случившаяся в феврале этого года, вызвала широкий общественный резонанс. Тогда подросток из Кандалакши избил и пытался задушить мальчика 2009 года рождения. После того, как ребенок потерял сознание, подросток решил, что убил его, и закопал его в снегу. Обнаружившие мальчика свидетели вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу. На теле ребенка зафиксированы следы применения насилия.