Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.

В сообщении управления по контролю за иностранными активами американского Минфина говорится, что под ограничения попадут организации в Судане, Гонконге и Таиланде, которые якобы помогали Пригожину уклоняться от введенных ранее санкций. Также США обвинили эти структуры в попытке "подавить и дискредитировать протестующих за демократические реформы в Судане".

Под санкции попали россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, Андрей Мандель (гражданство не указано), а также компании ООО "М Инвест", связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

В Вашингтоне утверждают, что некоторые из этих организаций помогли осуществить более сотни переводов на сумму более 7,5 миллиона долларов, "отправленных в интересах Пригожина".

Игорь Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был "лично причастен к установлению связи компании с "М Инвест", которая якобы "разрабатывала планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов", говорится в сообщении.