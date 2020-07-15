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Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:33
новые санкции сша против россии
россия
сша
экономика
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https://cdn25.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:133:3064:1856_1400x0_80_0_0_ed8c84e42db19575ae39a76f45dcb5c0.jpg
https://ria.ru/20200630/1573682017.html
https://ria.ru/20200715/1574394177.html
Предлагаю объявить США благодарность. Санкции против наших олигархов полезны для страны в целом.
171
Да ввели бы против всех сразу.
155
75
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:133:3064:1856_1400x0_80_0_0_ed8c84e42db19575ae39a76f45dcb5c0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые санкции сша против россии, россия, сша, экономика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

21:27 15.07.2020 (обновлено: 22:33 15.07.2020)
85013
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
В сообщении управления по контролю за иностранными активами американского Минфина говорится, что под ограничения попадут организации в Судане, Гонконге и Таиланде, которые якобы помогали Пригожину уклоняться от введенных ранее санкций. Также США обвинили эти структуры в попытке "подавить и дискредитировать протестующих за демократические реформы в Судане".
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Под санкции попали россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, Андрей Мандель (гражданство не указано), а также компании ООО "М Инвест", связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.
В Вашингтоне утверждают, что некоторые из этих организаций помогли осуществить более сотни переводов на сумму более 7,5 миллиона долларов, "отправленных в интересах Пригожина".
Игорь Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был "лично причастен к установлению связи компании с "М Инвест", которая якобы "разрабатывала планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов", говорится в сообщении.
Ранее американские власти всего за несколько недель до начала судебного процесса закрыли дело против двух компаний Пригожина. Тогда предпринимателя обвиняли в причастности к "вмешательству" в выборы. Отмечалось, что публикация доказательной базы могла лишь раскрыть методы американских правоохранительных органов, но де-факто не помогла бы привлечь россиян к ответственности. Адвокат "Конкорд Менеджмент" Эрик Дюбелье расценил это как победу, а сам бизнесмен просил генпрокурора Уильяма Барра возобновить дело против его компании, чтобы он мог публично доказать свою невиновность.
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Новые санкции США против РоссииРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Предлагаю объявить США благодарность. Санкции против наших олигархов полезны для страны в целом.
15 июля, 21:34
Андрей Барыкин
1291410324
Да ввели бы против всех сразу.
15 июля, 21:28
ivstlngrd
1202401010
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