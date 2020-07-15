https://ria.ru/20200715/1574410238.html
Ученые спрогнозировали достижение человечеством максимальной численности
Американские ученые спрогнозировали, что к 2064 году человечество достигнет максимальной численности. Исследование опубликовал журнал Lancet. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:26
2020-07-15T22:13
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Американские ученые спрогнозировали, что к 2064 году человечество достигнет максимальной численности. Исследование опубликовал журнал Lancet.
К этому времени планету будет населять 9,7 миллиарда человек.
Специалисты проанализировали изменения суммарного коэффициента рождаемости, который показывает среднее число детей, приходящихся на одну женщину. В 1950 году он составлял 4,7, а в 2017-м сократился почти вдвое и составил 2,4. При этом падение коэффициента ниже 2,1 означает сокращение численности населения.
К концу XXI века исследователи прогнозируют снижение численности населения до 8,8 миллиарда. По их прогнозам, в 2100 году суммарный коэффициент рождаемости составит около 1,7.
В прошлом году ООН
опубликовала доклад, в котором прогнозировалось увеличение населения Земли до 9,7 миллиарда к 2050 году. По мнению авторов доклада, к 2100 году численность населения составит 11 миллиардов.