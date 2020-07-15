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Ученые спрогнозировали достижение человечеством максимальной численности
Американские ученые спрогнозировали, что к 2064 году человечество достигнет максимальной численности. Исследование опубликовал журнал Lancet. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
оон, в мире

Ученые спрогнозировали достижение человечеством максимальной численности

21:26 15.07.2020 (обновлено: 22:13 15.07.2020)
4417
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американские ученые спрогнозировали, что к 2064 году человечество достигнет максимальной численности. Исследование опубликовал журнал Lancet.
К этому времени планету будет населять 9,7 миллиарда человек.
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К концу XXI века исследователи прогнозируют снижение численности населения до 8,8 миллиарда. По их прогнозам, в 2100 году суммарный коэффициент рождаемости составит около 1,7.
В прошлом году ООН опубликовала доклад, в котором прогнозировалось увеличение населения Земли до 9,7 миллиарда к 2050 году. По мнению авторов доклада, к 2100 году численность населения составит 11 миллиардов.
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