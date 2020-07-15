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Лавров призвал ЕС содействовать выполнению Украиной Минских соглашений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз активно содействовать полному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:12
минские соглашения
сергей лавров
евросоюз
украина
в мире
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353
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минские соглашения, сергей лавров, евросоюз, украина, в мире

Лавров призвал ЕС содействовать выполнению Украиной Минских соглашений

21:12 15.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз активно содействовать полному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России.
"В контексте внутриукраинского конфликта Лавров призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, а также недискриминационному обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи
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Также были рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Ливии, Венесуэле, перспективы диалога Белград-Приштина, а также положения дел вокруг СВПД по иранской ядерной программе, сообщили в МИД РФ.
Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития отношений Россия-ЕС, в том числе взаимодействия в преодолении последствий пандемии коронавирусной инфекции. "Лавров акцентировал контрпродуктивность одностороннего определения Евросоюзом повестки диалога с Россией, выстраивания политики в отношении нашей страны по принципу "наименьшего общего знаменателя". Было подчеркнуто, что в нынешнем многополярном мире интересам России и ЕС отвечала бы совместная выработка стратегии взаимодействия в условиях волатильности мировых процессов", - отмечается в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
12 июля, 14:19
Песков: выход Киева из минских соглашений усложнит переговоры по Донбассу
1421002
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Минские соглашенияСергей ЛавровЕвросоюзУкраинаВ мире
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