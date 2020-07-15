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Косачев осудил угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Санкции США в отношении участников проектов "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока-2" являются политическим шантажом в экономических интересах... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:55
майк помпео
северный поток — 2
константин косачев
сша
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майк помпео, северный поток — 2, константин косачев, сша, в мире

Косачев осудил угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"

20:55 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Санкции США в отношении участников проектов "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока-2" являются политическим шантажом в экономических интересах Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Глава государственного департамента США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций, заявил он.
"В принципе ничего нового, если, конечно, исходить из того, что все уже привыкли к абсолютно абсурдным обоснованиям откровенно злонамеренных действий Вашингтона. Ведь репрессии предполагается применять в рамках так называемого закона CAATSA - "О противодействии врагам Америки посредством санкций", - написал сенатор в Facebook.
"Враги Америки" - это те, кто строит коммерческий газопровод между странами на другом континенте, и ни одна из этих стран, как и сам газопровод, никак не собираются затрагивать безопасность США или их граждан, отметил Косачев.
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"Более того: потенциальные "враги" – это даже не российские, а более 120 европейских (прежде всего, немецких и французских) предприятий. То есть компаний из стран-союзниц США по НАТО. Но США решили, что лучше европейского бизнеса и властей Германии знают, что нужно Европе для обеспечения ее энергетической безопасности", - добавил он.
"Пока в Европе до конца не решили, как реагировать на это откровенное пренебрежение Вашингтоном суверенитетом и интересами своих союзников. Статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен отмечал, что экстерриториальные санкции неприемлемы и нарушают энергетический суверенитет Европы, и "то, что Конгресс США выступает регулятором европейских вопросов, абсурдно", - напомнил парламентарий.
Косачев заявил, что Америка применяет силу за несоблюдение иностранными игроками ее собственных правил, и это уже "политический шантаж в экономических интересах".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Константин КосачевСШАВ мире
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