В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Правоохранители Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало , передает корреспондент РИА Новости.

В связи с большим количество желающих подать обращения в ЦИК комиссия продлила рабочий день в среду на 50 минут, до 18.50 (совпадает с мск). Однако очередь в приемную Центризбиркома не уменьшалась, к ней присоединялись новые люди. Ближе к 18.50 правоохранители начали с периодичностью в несколько минут предупреждать по мегафону граждан о том, что рабочее время ЦИК заканчивается, а обращение можно подать в электронном виде. Однако люди в очередях продолжали стоять. Милиция также попросила людей расходиться и не нарушать законодательство.

Вокруг здания Дома правительства, где расположен ЦИК, припаркованы автозаки и милицейские микроавтобусы, их число растет. После 19.00 начались точечные задержания граждан, стоявших в очередях, людей помещали в автозаки. После этого граждане стали постепенно расходиться, этому способствовали сотрудники ОМОН, которые оттесняли их и разделяли на небольшие группы.

Ранее в среду глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что обращения граждан по Бабарико и Цепкало "не имеют никакой юридической перспективы". По ее словам, это одинаковые заявления от граждан, написанные по образцу, и на них будут даны одинаковые ответы. Ермошина заявила, что расценивает подачу подобных обращений как попытку дезорганизации работы ЦИК, причем спланированную.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.

К 20.00 на площади Ленина возле здания Дома правительства, где расположен Центризбирком, осталось несколько десятков человек. Сотрудники ОМОН следят за ситуацией, но никого не задерживают, рекомендуют также не собраться группами, а двигаться "в сторону вокзала". Возле здания "Главпочтамта" и гостиницы "Минск" также дежурят правоохранители. Проспект Независимости на площади Ленина открыт для движения транспорта.

Ранее в среду глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что обращения граждан по Бабарико и Цепкало "не имеют никакой юридической перспективы". По ее словам, это одинаковые заявления от граждан, написанные по образцу, и на них будут даны одинаковые ответы. Ермошина заявила, что расценивает подачу подобных обращений как попытку дезорганизации работы ЦИК, причем спланированную.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.