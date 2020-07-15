Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574409171.html
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:54
президентская кампания в белоруссии
лидия ермошина
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391502_0:0:2692:1515_1400x0_80_0_0_b80e369eb22719868d158c5dffc82a7b.jpg
https://ria.ru/20200713/1574258031.html
https://ria.ru/20200715/1574391586.html
https://ria.ru/20200707/1574004589.html
Можно (а может быть, и нужно) было задерживать всех из очереди, потому как в соответствии с законодательством Белоруссии ЦИК не работает с гражданами, а подавать жалобу на отказ в регистрации имеет право только претендент. Так что это явно спланированная провокация.
14
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391502_0:0:2692:1515_1400x0_80_0_0_b80e369eb22719868d158c5dffc82a7b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391502_0:0:2692:2019_1400x0_80_0_0_23bd1badb7ca50b1bdf9dfec8d025991.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391502_337:0:2385:2048_1400x0_80_0_0_2f48e9f221c2a3543e0380a4c39d3fb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

20:54 15.07.2020
3543
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОчередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
В связи с большим количество желающих подать обращения в ЦИК комиссия продлила рабочий день в среду на 50 минут, до 18.50 (совпадает с мск). Однако очередь в приемную Центризбиркома не уменьшалась, к ней присоединялись новые люди. Ближе к 18.50 правоохранители начали с периодичностью в несколько минут предупреждать по мегафону граждан о том, что рабочее время ЦИК заканчивается, а обращение можно подать в электронном виде. Однако люди в очередях продолжали стоять. Милиция также попросила людей расходиться и не нарушать законодательство.
Минск
13 июля, 10:08
Выборы в Белоруссии: куда "исчезают" претенденты на пост президента
Вокруг здания Дома правительства, где расположен ЦИК, припаркованы автозаки и милицейские микроавтобусы, их число растет. После 19.00 начались точечные задержания граждан, стоявших в очередях, людей помещали в автозаки. После этого граждане стали постепенно расходиться, этому способствовали сотрудники ОМОН, которые оттесняли их и разделяли на небольшие группы.
Ранее в среду глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что обращения граждан по Бабарико и Цепкало "не имеют никакой юридической перспективы". По ее словам, это одинаковые заявления от граждан, написанные по образцу, и на них будут даны одинаковые ответы. Ермошина заявила, что расценивает подачу подобных обращений как попытку дезорганизации работы ЦИК, причем спланированную.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.
К 20.00 на площади Ленина возле здания Дома правительства, где расположен Центризбирком, осталось несколько десятков человек. Сотрудники ОМОН следят за ситуацией, но никого не задерживают, рекомендуют также не собраться группами, а двигаться "в сторону вокзала". Возле здания "Главпочтамта" и гостиницы "Минск" также дежурят правоохранители. Проспект Независимости на площади Ленина открыт для движения транспорта.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Вчера, 15:38
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Ранее в среду глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что обращения граждан по Бабарико и Цепкало "не имеют никакой юридической перспективы". По ее словам, это одинаковые заявления от граждан, написанные по образцу, и на них будут даны одинаковые ответы. Ермошина заявила, что расценивает подачу подобных обращений как попытку дезорганизации работы ЦИК, причем спланированную.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.
Одна из крупных несанкционированных акций прошла в Минске и других городах Белоруссии 14 июля после заседания ЦИК, когда стало известно об отказе в регистрации кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. В результате потасовок пострадали шесть милиционеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
16713215
Обсудить 1
Президентская кампания в БелоруссииЛидия ЕрмошинаМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Можно (а может быть, и нужно) было задерживать всех из очереди, потому как в соответствии с законодательством Белоруссии ЦИК не работает с гражданами, а подавать жалобу на отказ в регистрации имеет право только претендент. Так что это явно спланированная провокация.
15 июля, 22:08
Владимир Ф. Быченков
1200002
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции
На предприятии "Укроборонпрома" проходят обыски
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев осудил угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши
Корабли НАТО в Черном море
На Украине объяснили присутствие кораблей НАТО в Черном море
Ученые в пещере Пэйсли
Ученые подтвердили раннее появления первых людей в Америке
Памятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
Мэр города Ситка пообещал перенести памятник Баранову "с уважением"
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Ученые спрогнозировали достижение человечеством максимальной численности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров призвал ЕС содействовать выполнению Украиной Минских соглашений
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции
Тюрьма Моабит в Берлине
Арестованного в Германии музыканта Казначеева освободили под залог
Журналистка газеты New York Times Бари Вайс
Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния