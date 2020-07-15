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В Мичуринском районе Тамбовской области открылся детсад на 50 мест
Новый детский сад "Созвездие" на 50 мест, построенный в рамках нацпроекта "Демография", открылся в селе Старое Хмелевое Мичуринского района Тамбовской области,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:53
тамбовская область
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общество

В Мичуринском районе Тамбовской области открылся детсад на 50 мест

20:53 15.07.2020
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
ТАМБОВ, 15 июл – РИА Новости. Новый детский сад "Созвездие" на 50 мест, построенный в рамках нацпроекта "Демография", открылся в селе Старое Хмелевое Мичуринского района Тамбовской области, его работу проверил глава администрации области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В селе проживают 1272 человека, в том числе 94 дошкольника, но до последнего времени здесь не было учреждений дошкольного образования. Строительство детсада началось в прошлом году по проекту "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". На эти цели было выделено более 74 миллионов рублей, из них 25,5 миллионов рублей - средства федерального бюджета.
Проект детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций с учетом современных технологий. "Концептуальной идеей детского сада является развитие личности ребенка через развитие навыков исследовательского поведения", - сказал представитель пресс-службы.
Губернатор осмотрел теплицу, обустроенную на территории детского сада, где воспитатели вместе с детьми будут выращивать овощи и фрукты, готовить рассаду для своих участков. Кроме того, ему продемонстрировали оборудованную в рамках создания интерактивной среды сенсорную комнату. В детсаду также организована работа интерактивного центра "Я - исследователь", направленного на формирование первоначальных знаний и умений путем детского экспериментирования.
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"Здесь настолько хорошо продумана вся инфраструктура, что дети не захотят отсюда уходить. Это не первый детский сад, построенный в Тамбовской области по нацпроекту "Демография", и каждый из них имеет свой стиль и свою концепцию. Особенно приятно открывать современные дошкольные учреждения в сельской местности. Когда у родителей есть возможность отдать ребёнка в такой детский сад, а самим выйти на работу с достойной оплатой труда, то ни в какой город не захочется уезжать", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В Тамбовской области для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году по федеральному (региональному) проекту "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.
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