В Мичуринском районе Тамбовской области открылся детсад на 50 мест

ТАМБОВ, 15 июл – РИА Новости. Новый детский сад "Созвездие" на 50 мест, построенный в рамках нацпроекта "Демография", открылся в селе Старое Хмелевое Мичуринского района Новый детский сад "Созвездие" на 50 мест, построенный в рамках нацпроекта "Демография", открылся в селе Старое Хмелевое Мичуринского района Тамбовской области , его работу проверил глава администрации области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В селе проживают 1272 человека, в том числе 94 дошкольника, но до последнего времени здесь не было учреждений дошкольного образования. Строительство детсада началось в прошлом году по проекту "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". На эти цели было выделено более 74 миллионов рублей, из них 25,5 миллионов рублей - средства федерального бюджета.

Проект детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций с учетом современных технологий. "Концептуальной идеей детского сада является развитие личности ребенка через развитие навыков исследовательского поведения", - сказал представитель пресс-службы.

Губернатор осмотрел теплицу, обустроенную на территории детского сада, где воспитатели вместе с детьми будут выращивать овощи и фрукты, готовить рассаду для своих участков. Кроме того, ему продемонстрировали оборудованную в рамках создания интерактивной среды сенсорную комнату. В детсаду также организована работа интерактивного центра "Я - исследователь", направленного на формирование первоначальных знаний и умений путем детского экспериментирования.

"Здесь настолько хорошо продумана вся инфраструктура, что дети не захотят отсюда уходить. Это не первый детский сад, построенный в Тамбовской области по нацпроекту "Демография", и каждый из них имеет свой стиль и свою концепцию. Особенно приятно открывать современные дошкольные учреждения в сельской местности. Когда у родителей есть возможность отдать ребёнка в такой детский сад, а самим выйти на работу с достойной оплатой труда, то ни в какой город не захочется уезжать", - приводит пресс-служба слова Никитина.