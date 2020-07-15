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Мэр города Ситка пообещал перенести памятник Баранову "с уважением"
Мэр города Ситка (штат Аляска, США) Гэри Пэкстон заявил, что перенос в музей памятника правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову будет... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:49
россия
александр баранов
аляска
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, александр баранов, аляска, сша, в мире

Мэр города Ситка пообещал перенести памятник Баранову "с уважением"

20:49 15.07.2020
693
© РИА Новости / Анна Верная / Перейти в фотобанкПамятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
Памятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
© РИА Новости / Анна Верная
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Мэр города Ситка (штат Аляска, США) Гэри Пэкстон заявил, что перенос в музей памятника правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову будет осуществлен "с уважением".
"Статуя будет перемещена в музей в уважительной и позитивной манере", - заявил Пэкстон РИА Новости.
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
1 июля, 07:51
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Ранее в среду совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию о переносе памятника Баранову из центра города в музей.
Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступавших за снос статуи принадлежат к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Как сообщила РИА Новости председатель КСОРС Елена Брэнсон, она собрала почти 6 тысяч подписей.
Фонд Art Russe ранее заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявлял, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.
Вид на центральную часть города Архангельска
6 июля, 10:55
Архангельские власти готовы забрать памятник Баранову из США
42001021
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РоссияАлександр БарановАляскаСШАВ мире
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