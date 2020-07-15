https://ria.ru/20200715/1574408952.html
Новак назвал мировой рынок нефти стабильным
Рынок нефти сбалансирован и достаточно стабилен, в июне снижение спроса из-за коронавируса составляло 10 миллионов баррелей в сутки против 25 миллионов баррелей РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:47
2020-07-15T20:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
александр новак
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, александр новак, экономика
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Рынок нефти сбалансирован и достаточно стабилен, в июне снижение спроса из-за коронавируса
составляло 10 миллионов баррелей в сутки против 25 миллионов баррелей в сутки в апреле, сообщил глава Минэнерго
РФ Александр Новак
.
"Мы видим то, что рынок и спрос восстанавливается. Если в апреле снижение спроса составляло примерно 25 миллионов баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление произошло в большей степени, и в июне месяце мы наблюдали снижение спроса примерно на 10 миллионов баррелей", - сказал Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания комитета министров по мониторингу ОПЕК+.
"В августе мы ожидаем, что снижение (спроса на нефть - ред.) будет в объеме менее 10% (год к году - ред.)", - подчеркнул он также в интервью телеканалу "Россия 24"
.
Министр в ходе пресс-конференции отметил, что страны ОПЕК+ три месяца назад приняли правильное решение, которое сегодня подтверждается текущей ситуацией на рынке нефти.
"Рынок в настоящее время с учетом сокращения добычи как странами ОПЕК+, так и другими, не входящими в нашу координацию, сбалансирован и находится в достаточно стабильном состоянии", - добавил Новак.