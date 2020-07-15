Новак назвал мировой рынок нефти стабильным

"Мы видим то, что рынок и спрос восстанавливается. Если в апреле снижение спроса составляло примерно 25 миллионов баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление произошло в большей степени, и в июне месяце мы наблюдали снижение спроса примерно на 10 миллионов баррелей", - сказал Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания комитета министров по мониторингу ОПЕК+.