Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19

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18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.