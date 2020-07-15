https://ria.ru/20200715/1574408764.html
Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19
18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
2020-07-15T20:43
2020-07-15T20:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19
18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
2020-07-15T20:43
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19
18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
2020-07-15T20:43
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PT1M53S
Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19
18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.