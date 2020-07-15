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Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19
18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
2020-07-15T20:43
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РИА Новости
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60
Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19
18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
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РИА Новости
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видео, коронавирус covid-19, видео
Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19
18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
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Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19

20:43 15.07.2020
127
18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
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