На Украине объяснили присутствие кораблей НАТО в Черном море

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Корабли НАТО вошли в Черное море для участия в военных учениях с Украиной и Болгарией, заявил в среду офис вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
"Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины", - говорится в сообщении в Facebook.
В пресс-службе уточнили, что в ближайшие дни запланированы визиты в порт Бургас (Болгария) и порт Одесса, с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространению пандемии COVID-19.
Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что 7 июля Черноморский флот начал слежение за действиями постоянной минно-тральной группы сил НАТО - в нее вошли плавучая база снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман) и тральщики-искатели мин "Тамбре" ВМС Испании и "Гаэта" ВМС Италии.