https://ria.ru/20200715/1574408502.html
В России более 7,7 тысячи военных вылечились от COVID-19
Свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 75 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:36
2020-07-15T20:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, в том числе за сутки выздоровели 75 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 75 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7781 человека", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 938.
На 15 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1205 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 265 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 732 человека.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф