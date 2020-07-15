В России более 7,7 тысячи военных вылечились от COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от Свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , в том числе за сутки выздоровели 75 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 75 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7781 человека", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 938.

На 15 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1205 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 265 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 732 человека.

В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.