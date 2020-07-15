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В России более 7,7 тысячи военных вылечились от COVID-19
Свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 75 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В России более 7,7 тысячи военных вылечились от COVID-19

20:36 15.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 75 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 75 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7781 человека", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 938.
На 15 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1205 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 265 военных.
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Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 732 человека.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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