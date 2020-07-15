Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Семья афроамериканца Семья афроамериканца Джорджа Флойда , погибшего при задержании полицейскими, подала в суд на власти города Миннеаполиса, в котором произошел инцидент, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

Иск был направлен в окружной суд штата Миннесота и помимо властей города называет в качестве ответчиков четырех полицейских, участвовавших в задержании Флойда.

"Город Миннеаполис имеет долгую историю поведения, процедур и намеренного безразличия, которые нарушают права арестованных, особенно чернокожих, что подчеркивает необходимость в тренировке и дисциплине сотрудников полиции", - заявил на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

По словам Крампа, обращение в суд призвано создать прецедент, "который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих".

Местная газета Star Tribune отмечает, что Крамп выиграл более 200 дел, связанных с полицейским насилием.