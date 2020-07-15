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Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса
Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими, подала в суд на власти города Миннеаполиса, в котором произошел инцидент, передает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:23
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
миннеаполис
сша
миннесота
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, сша, миннесота, в мире

Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

20:23 15.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Протестующие на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими, подала в суд на власти города Миннеаполиса, в котором произошел инцидент, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Иск был направлен в окружной суд штата Миннесота и помимо властей города называет в качестве ответчиков четырех полицейских, участвовавших в задержании Флойда.
"Город Миннеаполис имеет долгую историю поведения, процедур и намеренного безразличия, которые нарушают права арестованных, особенно чернокожих, что подчеркивает необходимость в тренировке и дисциплине сотрудников полиции", - заявил на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бен Крамп.
По словам Крампа, обращение в суд призвано создать прецедент, "который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих".
Портрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая, у машины на церемонии прощания в Северном центральном университете в Миннеаполис
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Местная газета Star Tribune отмечает, что Крамп выиграл более 200 дел, связанных с полицейским насилием.
Гибель Флойда при задержании полицией вызвало волну масштабных протестов и беспорядков. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но до настоящего времени не прошли сенат.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
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