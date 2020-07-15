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В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских
По меньшей мере трое правоохранителей серьезно пострадали в результате нападения протестующих против жестокости и полицейского насилия в Нью-Йорке, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:21
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
нью-йорк (город)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских

20:21 15.07.2020
2002
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские во время столкновений между сторонниками и противниками акции BLM в Нью-Йорке
Полицейские во время столкновений между сторонниками и противниками акции BLM в Нью-Йорке
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. По меньшей мере трое правоохранителей серьезно пострадали в результате нападения протестующих против жестокости и полицейского насилия в Нью-Йорке, сообщает местная полиция.
"Три офицера подверглись жестокому нападению протестующих, пересекавших Бруклинский мост. Офицеры получили серьезные ранения", - говорится в заявлении городской полиции в Twitter.
Телеканал ABC 7 сообщает, что среди пострадавших - глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.
По данным телеканала, по меньшей мере 15 человек были задержаны после инцидента.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.
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