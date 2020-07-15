В Израиле за сутки выявили более 1,3 тысячи новых случаев COVID-19

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 23 399, общее число умерших – 375 человек. В тяжелом состоянии находятся 205 пациентов, из них 57 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 894 человека уже выздоровели.