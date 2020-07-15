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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574407460.html
В Израиле за сутки выявили более 1,3 тысячи новых случаев COVID-19
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1308 за сутки и составило вечером в среду 43 668, еще четыре пациента с таким... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кнессет израиля
израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кнессет израиля, израиль, в мире

В Израиле за сутки выявили более 1,3 тысячи новых случаев COVID-19

20:12 15.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1308 за сутки и составило вечером в среду 43 668, еще четыре пациента с таким диагнозом скончались, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 23 399, общее число умерших – 375 человек. В тяжелом состоянии находятся 205 пациентов, из них 57 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 894 человека уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничили количество посетителей в связи с ростом заболеваемости. При этом, комиссия Кнессета по коронавирусу отменила часть ограничений, разрешив работу бассейнов и спортзалов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКнессет ИзраиляИзраильВ мире
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