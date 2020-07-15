В Карачаево-Черкесии сиделка инсценировала нападение на 91-летнюю женщину

ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Карачаево-Черкесии проводят проверку по факту избиения 91-летней женщины, сообщает УМВД по региону.

"Утром во вторник в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из домов станицы Зеленчукской разбито окно, а на полу лежит 91-летняя хозяйка, которая в последующем была госпитализирована в медицинское учреждение с ушибами в области головы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с места происшествия были изъяты следы пальцев рук, фрагменты ткани, тяпка, на рукоятке которой имелись мелкие вкрапления стекла.

"Сотрудники полиции по горячим следам установили, что телесные повреждения потерпевшей причинила во время ссоры 68-летняя местная жительница, которая дала признательные показания. Подозреваемая пояснила, что она в дом потерпевшей приходила в качестве сиделки и для сокрытия последствий ссоры разбила стекло оконной рамы и нарушила порядок в доме с целью инсценировки нападения неизвестного лица", - сказано в сообщении.