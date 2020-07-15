https://ria.ru/20200715/1574406801.html
Росгвардеец в Москве спас девочку во время пожара в квартире
Сотрудник Росгвардии в Москве спас двенадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:54
2020-07-15T19:54
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574324721.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия