Росгвардеец в Москве спас девочку во время пожара в квартире

"Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Твардовского в Москве. Росгвардеец от соседей узнал, что в задымлённой квартире находится одна двенадцатилетняя девочка, которая не может выбраться из задымленного помещения самостоятельно. Сотрудник поднялся наверх и вывел подростка наружу", - говорится в сообщении.