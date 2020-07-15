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Росгвардеец в Москве спас девочку во время пожара в квартире
Сотрудник Росгвардии в Москве спас двенадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:54
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия

Росгвардеец в Москве спас девочку во время пожара в квартире

19:54 15.07.2020
454
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Москве спас двенадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара, сообщает пресс-служба ведомства.
"Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Твардовского в Москве. Росгвардеец от соседей узнал, что в задымлённой квартире находится одна двенадцатилетняя девочка, которая не может выбраться из задымленного помещения самостоятельно. Сотрудник поднялся наверх и вывел подростка наружу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на улице сотрудник связался с родственниками девочки и дождался их приезда.
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3011001
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваПроисшествия
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