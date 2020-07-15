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Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку
Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку для "перезапуска и модернизации" страны. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:52
румен радев
софия (город)
болгария
в мире
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румен радев, софия (город), болгария, в мире

Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку

19:52 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку для "перезапуска и модернизации" страны.
В Болгарии уже неделю продолжаются протесты, которые начались 9 июля в Софии с многотысячной акции поддержки Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях. В среду, 15 июля Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции.
"Существующая сегодня олигархическая модель управления исчерпана и отвергнута народом. Перезапуск политического процесса и модернизация страны должны быть совершены путем отставки правительства, главного прокурора и честных выборов", - приводит слова президента Болгарское национальное радио.
В начале февраля Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности. Это заявление было сделано на фоне обострения отношений президента с прокуратурой страны. Ранее прокуратура обратилась в конституционный суд для интерпретации статьи основного закона, касающейся иммунитета президента. Затем ведомство сообщило, что с высокой степенью вероятности установила данные, свидетельствующие о причастности Радева к преступной деятельности.
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Румен РадевСофия (город)БолгарияВ мире
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