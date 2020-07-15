Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку

В начале февраля Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности. Это заявление было сделано на фоне обострения отношений президента с прокуратурой страны. Ранее прокуратура обратилась в конституционный суд для интерпретации статьи основного закона, касающейся иммунитета президента. Затем ведомство сообщило, что с высокой степенью вероятности установила данные, свидетельствующие о причастности Радева к преступной деятельности.