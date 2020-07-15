СМИ: посла США вызвали в МИД Китая из-за закона "об автономии Гонконга"

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда, чтобы сделать представление в связи с принятием закона "Об автономии Гонконга".

"Китай решительно выступает против поведения США и осуждает его. Чтобы защитить свои интересы, Китай будет бороться с США и вводить санкции против американских организаций и лиц", - передает издание.