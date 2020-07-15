СМИ: посла США вызвали в МИД Китая из-за закона "об автономии Гонконга"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посла США вызвали в среду в МИД Китая в связи с введением американских санкций из-за действий КНР в отношении Гонконга, сообщает издание Global Times.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.
Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда, чтобы сделать представление в связи с принятием закона "Об автономии Гонконга".
"Китай решительно выступает против поведения США и осуждает его. Чтобы защитить свои интересы, Китай будет бороться с США и вводить санкции против американских организаций и лиц", - передает издание.
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