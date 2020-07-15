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В Омской области подросток утонул в реке, спасая двух девушек
Подросток в Омской области утонул в реке Иртыш после того, как спас двух 17-летних девушек, сообщили в среду журналистам в СУСК по Омской области. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:50
иртыш (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
происшествия
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иртыш (река)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
иртыш (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, происшествия

В Омской области подросток утонул в реке, спасая двух девушек

19:50 15.07.2020
8571
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Подросток в Омской области утонул в реке Иртыш после того, как спас двух 17-летних девушек, сообщили в среду журналистам в СУСК по Омской области.
По предварительным данным, 15-летний подросток с друзьями во вторник, 14 июля в 18:00 по местному времени купался в реке Иртыш в рабочем посёлке Черлак в Омской области.
"Две 17-летние девушки, попав в донную яму, стали тонуть, подросток бросился им на помощь, ему удалось вытолкнуть на берег девушек, а сам он уже не смог выбраться из воды", - рассказали в СУСК по Омской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В следственном управлении отметили, что в ходе расследования дадут правовую оценку действиям сотрудников администрации и служб профилактики.
В Омской области в июле стоит жаркая погода. По данным сервиса погоды rp5.ru, 14 июля максимальная температура воздуха в Омске составила +29 градусов, 15 июля +30 градусов. В МЧС по Омской области отметили рост числа утонувших этим летом детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
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Иртыш (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьПроисшествия
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