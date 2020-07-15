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США рассчитывают на выполнение Китаем первой фазы торгового соглашения
США рассчитывают на выполнение Китаем обязательств по первой фазе торгового соглашения, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:42
майк помпео
китай
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экономика
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майк помпео, китай, вашингтон (город), сша, экономика

США рассчитывают на выполнение Китаем первой фазы торгового соглашения

19:42 15.07.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США рассчитывают на выполнение Китаем обязательств по первой фазе торгового соглашения, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы хотим видеть честный и двусторонний ответ... Мы надеемся, что Китай выполнит требования первой фазы торгового соглашения, и надеемся видеть перемену поведения по всему спектру вопросов", - сказал госсекретарь США. Он отказался однозначно ответить на вопрос журналиста о том, считает ли он Китай "режимом зла" по аналогии с Ираном, но заявил, что "Китай нечестно относился к Америке слишком долго".
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако отношения между ними накалены по целому ряду вопросов.
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Майк ПомпеоКитайВашингтон (город)СШАЭкономика
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