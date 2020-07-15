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Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции
Угрозы Госдепа США ввести санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток — 2", отражают пренебрежение интересами европейской промышленности,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:20
майк помпео
северный поток — 2
сша
в мире
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Слабость американской системы? Эта слабая система держит в узде весь мир. Может быть и слабеет, но уж не России с ней сравниться - разве что в военной сфере благодаря заделу оставшемуся от СССР. СП-2 задержан уже почти на год, половину мощности Газпром уже не сможет использовать. Ага - слабая «Америка».
300
Ну, что,братушки-болгары? Фсё? Бросаете трубу опять? Как обычно: тянули-тянули, так и не успели сербам дотянуть. А тут и враги подоспели со своими санкциями!
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, северный поток — 2, сша, в мире

Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции

19:40 15.07.2020 (обновлено: 21:20 15.07.2020)
68101
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Угрозы Госдепа США ввести санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток — 2", отражают пренебрежение интересами европейской промышленности, заявили РИА Новости в компании Nord Stream 2 AG.
Оператор напомнил, что энергетические предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро и более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
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В Nord Stream 2 AG отметили, что если газопровод не будет достроен, то жители Европы будут вынуждены платить за газ на миллиарды долларов больше.

"Немедленно убирайтесь"

Ранее госсекретарь Майк Помпео призвал компании, участвующие в строительстве газопровода, "немедленно убираться" из проекта, пригрозив последствиями.
Дипломат пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
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"Политическое давление"

Представитель МИД Мария Захарова сочла угрозы со стороны Вашингтона "показателем слабости американской системы". Она отметила, что США используют политическое давление в интересах нечистоплотной конкуренции.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение ограничений против организаций, участвующих в реализации "Северного потока — 2". После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что у России есть возможность достроить газопровод собственными средствами, если этого не сможет сделать Allseas. Сейчас реализовать проект могут два судна: "Академик Черский" и "Фортуна".
По оценкам экспертов, "Северный поток — 2" будет завершен к концу года.
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49741141220737
Обсудить 18
Майк ПомпеоСеверный поток — 2СШАВ мире
Популярные комментарии
Слабость американской системы? Эта слабая система держит в узде весь мир. Может быть и слабеет, но уж не России с ней сравниться - разве что в военной сфере благодаря заделу оставшемуся от СССР. СП-2 задержан уже почти на год, половину мощности Газпром уже не сможет использовать. Ага - слабая «Америка».
15 июля, 20:41
ВПВацлав Петров
1731141120
Ну, что,братушки-болгары? Фсё? Бросаете трубу опять? Как обычно: тянули-тянули, так и не успели сербам дотянуть. А тут и враги подоспели со своими санкциями!
15 июля, 20:19
Von Stirliz
584211074
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