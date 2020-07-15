https://ria.ru/20200715/1574406459.html
Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции
Угрозы Госдепа США ввести санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток — 2", отражают пренебрежение интересами европейской промышленности,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:40
2020-07-15T21:20
майк помпео
северный поток — 2
сша
в мире
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Вацлав Петров
Слабость американской системы? Эта слабая система держит в узде весь мир. Может быть и слабеет, но уж не России с ней сравниться - разве что в военной сфере благодаря заделу оставшемуся от СССР. СП-2 задержан уже почти на год, половину мощности Газпром уже не сможет использовать. Ага - слабая «Америка».
300
Von Stirliz
Ну, что,братушки-болгары? Фсё? Бросаете трубу опять? Как обычно: тянули-тянули, так и не успели сербам дотянуть. А тут и враги подоспели со своими санкциями!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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майк помпео, северный поток — 2, сша, в мире
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Угрозы Госдепа США ввести санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток — 2
", отражают пренебрежение интересами европейской промышленности, заявили РИА Новости в компании Nord Stream 2 AG.
Оператор напомнил, что энергетические предприятия из Австрии
, Германии
, Франции
и Нидерландов
обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро и более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
В Nord Stream 2 AG отметили, что если газопровод не будет достроен, то жители Европы будут вынуждены платить за газ на миллиарды долларов больше.
"Немедленно убирайтесь"
Ранее госсекретарь Майк Помпео
призвал компании, участвующие в строительстве газопровода, "немедленно убираться" из проекта, пригрозив последствиями.
Дипломат пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
"Политическое давление"
Представитель МИД Мария Захарова сочла угрозы со стороны Вашингтона "показателем слабости американской системы". Она отметила, что США используют политическое давление в интересах нечистоплотной конкуренции.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение ограничений против организаций, участвующих в реализации "Северного потока — 2". После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что у России есть возможность достроить газопровод собственными средствами, если этого не сможет сделать Allseas. Сейчас реализовать проект могут два судна: "Академик Черский" и "Фортуна".
По оценкам экспертов, "Северный поток — 2" будет завершен к концу года.