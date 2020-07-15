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Трамп призвал не допустить казни в Иране участников беспорядков 2019 года
Президент США Дональд Трамп в среду призвал не допустить казни в Иране трех участников беспорядков 2019 года. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:37
хасан роухани
дональд трамп
тегеран (город)
сша
израиль
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хасан роухани, дональд трамп, тегеран (город), сша, израиль, в мире

Трамп призвал не допустить казни в Иране участников беспорядков 2019 года

19:37 15.07.2020
329
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду призвал не допустить казни в Иране трех участников беспорядков 2019 года.
"Три человека были приговорены в Иране к смертной казни за участие в акциях протеста. Казнь ожидается в ближайшее время. Казнь этих трех людей посылает миру ужасный сигнал, и этого делать не следует!" - написал Трамп в Twitter.
При этом он добавил хэштег "Остановите казни в Иране".
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По данным агентства IRNA, осужденные на казнь были задержаны не во время беспорядков - двоих из них задержали во время вооруженного ограбления.
По данным иранских властей, после задержания на телефонах у этих лиц были обнаружены видео поджогов автобусов, банка и общественных мест, которые они отправляли в "новостные агентства за рубежом".
В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Госдепартамент США утверждал, что в беспорядках от рук властей погибло более тысячи человек, однако Тегеран отверг эти предположения, спустя полгода сообщив, что в ходе беспорядков скончались более 220 человек.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана. США в 2019 году активно поддерживали протестующих, требуя от властей Ирана удовлетворить их требования.
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