Белоруссия призвала ОБСЕ пересмотреть решение о наблюдении за выборами

Ранее в среду БДИПЧ ОБСЕ распространило сообщение, в котором говорится, что бюро не будет направлять наблюдательную миссию на выборы президента Белоруссии , поскольку не получило приглашения от властей.

"Честно признаться, решение БДИПЧ стало для нас разочаровывающей неожиданностью. Искренне надеемся, что оно будет пересмотрено. Ведь сегодня, точно в день после регистрации кандидатов, в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в комментарии Глаза, опубликованном в среду пресс-службой МИД в Facebook

Он подчеркнул, что "это наши традиционные партнеры по наблюдению за выборами". "Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ", - подчеркнул Глаз.

Глаз добавил, что "Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения". "И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до (директора – ред.) Ингибьерг Гисладоттир. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить", - подчеркнул он.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК во вторник зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, двоим отказал. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.