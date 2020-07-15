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Белоруссия призвала ОБСЕ пересмотреть решение о наблюдении за выборами
МИД Белоруссии направил приглашения наблюдать за выборами президента страны, назначенными на 9 августа, в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:21
президентская кампания в белоруссии
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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президентская кампания в белоруссии, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, белоруссия, в мире

Белоруссия призвала ОБСЕ пересмотреть решение о наблюдении за выборами

19:35 15.07.2020 (обновлено: 20:21 15.07.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии направил приглашения наблюдать за выборами президента страны, назначенными на 9 августа, в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее в среду БДИПЧ ОБСЕ распространило сообщение, в котором говорится, что бюро не будет направлять наблюдательную миссию на выборы президента Белоруссии, поскольку не получило приглашения от властей.
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"Честно признаться, решение БДИПЧ стало для нас разочаровывающей неожиданностью. Искренне надеемся, что оно будет пересмотрено. Ведь сегодня, точно в день после регистрации кандидатов, в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в комментарии Глаза, опубликованном в среду пресс-службой МИД в Facebook.
Он подчеркнул, что "это наши традиционные партнеры по наблюдению за выборами". "Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ", - подчеркнул Глаз.
Глаз добавил, что "Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения". "И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до (директора – ред.) Ингибьерг Гисладоттир. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить", - подчеркнул он.
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Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявляла, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты, которая намечена на 14 июля. Глава ЦИК выражала надежду, что к этому моменту улучшится эпидемиологическая обстановка. В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск пригласит международных наблюдателей после того, как минздрав выскажет свое мнение относительно ситуации с COVID-19.
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Президентская кампания в БелоруссииОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаБелоруссияВ мире
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