Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574406037.html
Росстат сообщил о росте цен на свинину
Цены на гречку в России за неделю с 7 по 13 июля не менялись, картофель подешевел на 0,8%, цены на куриное мясо повысились меньшими темпами, чем неделей ранее,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:31
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155620/72/1556207204_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_daa669d0ea50c2e7580d711aed63f0e0.jpg
https://ria.ru/20200625/1573476940.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155620/72/1556207204_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_daa669d0ea50c2e7580d711aed63f0e0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/72/1556207204_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_8c7777d2bb1b46043130694373e45fdc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/72/1556207204_815:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_4aeb3d5e072bb326e2d4d685f4268778.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат сообщил о росте цен на свинину

19:31 15.07.2020
734
© РИА Новости / Александр КондратюкРаботница фабрики мясной гастрономии агрохолдинга ООО"Ариант" проверяет качество продукции
Работница фабрики мясной гастрономии агрохолдинга ОООАриант проверяет качество продукции
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Цены на гречку в России за неделю с 7 по 13 июля не менялись, картофель подешевел на 0,8%, цены на куриное мясо повысились меньшими темпами, чем неделей ранее, однако заметно выросли цены на свинину - на 0,5%, следует из сообщения Росстата.
"За период с 7 по 13 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса) - на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Калининградской и Нижегородской областях - на 3%. В Ямало-Ненецком автономном округе свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 2,1%", - говорится в сообщении.
Куриное мясо подорожало на 0,3%, тогда как на предыдущей неделе, с 30 июня по 6 июля, рост цен составил 0,5%. С 7 по 13 июля также выросли цены на мясные консервы для детского питания и соль (на 0,3%), куриные яйца и пшеничную муку (на 0,2%). При этом цены на баранину (кроме бескостного мяса) и пшено снизились на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%.
Динамика цен на гречневую крупу была нулевой (как и на предыдущей неделе), цены на рис также не менялись (неделей ранее они снизились на 0,1%), сахар подорожал на 0,1% (как и неделей ранее).
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
25 июня, 17:09
Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС
"Цены на плодоовощную продукцию в среднем остались на уровне предыдущей недели. При этом морковь подорожала на 2,7%, яблоки - на 2,4%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%, лук репчатый - на 5,2%, помидоры - на 3,2%, картофель - на 0,8%, капуста белокочанная – на 0,5%", - добавляет Росстат.
Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 5%, огурцы - на 3,7%, помидоры - на 4,2%, капуста - на 1,2%. Картофель тогда подорожал на 2,2%, морковь - на 2,5%, яблоки - на 2,8%.
1010187
Обсудить 0
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
Рекомендуем
Москва
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Заправочная колонка
На крымских АЗС снизятся цены на топливо
Парламентские выборы в Белоруссии
В БДИПЧ ОБСЕ объяснили решение не наблюдать за выборами в Белоруссии
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Слуцкий прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Белоруссия призвала ОБСЕ пересмотреть решение о наблюдении за выборами
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал не допустить казни в Иране участников беспорядков 2019 года
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Государственный секретарь США Майк Помпео
США рассчитывают на выполнение Китаем первой фазы торгового соглашения
Корабли НАТО в Черном море
На Украине объяснили присутствие кораблей НАТО в Черном море
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по Boeing MH17
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с организованным детским отдыхом
Полицейский
В Карачаево-Черкесии сиделка инсценировала нападение на 91-летнюю женщину
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния