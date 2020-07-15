Росстат сообщил о росте цен на свинину

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Цены на гречку в России за неделю с 7 по 13 июля не менялись, картофель подешевел на 0,8%, цены на куриное мясо повысились меньшими темпами, чем неделей ранее, однако заметно выросли цены на свинину - на 0,5%, следует из сообщения Цены на гречку в России за неделю с 7 по 13 июля не менялись, картофель подешевел на 0,8%, цены на куриное мясо повысились меньшими темпами, чем неделей ранее, однако заметно выросли цены на свинину - на 0,5%, следует из сообщения Росстата

"За период с 7 по 13 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса) - на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Калининградской и Нижегородской областях - на 3%. В Ямало-Ненецком автономном округе свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 2,1%", - говорится в сообщении.

Куриное мясо подорожало на 0,3%, тогда как на предыдущей неделе, с 30 июня по 6 июля, рост цен составил 0,5%. С 7 по 13 июля также выросли цены на мясные консервы для детского питания и соль (на 0,3%), куриные яйца и пшеничную муку (на 0,2%). При этом цены на баранину (кроме бескостного мяса) и пшено снизились на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%.

Динамика цен на гречневую крупу была нулевой (как и на предыдущей неделе), цены на рис также не менялись (неделей ранее они снизились на 0,1%), сахар подорожал на 0,1% (как и неделей ранее).

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем остались на уровне предыдущей недели. При этом морковь подорожала на 2,7%, яблоки - на 2,4%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%, лук репчатый - на 5,2%, помидоры - на 3,2%, картофель - на 0,8%, капуста белокочанная – на 0,5%", - добавляет Росстат.