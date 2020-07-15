Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574406001.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:31
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
https://ria.ru/20200715/1574389230.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_acd4631a4561fd859ee501e3328e18d3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8b945a4c34779ce97f5d4bd43d3c77b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Пробки в Москве достигли девяти баллов

19:31 15.07.2020
434
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, основные затруднения - на севере и на востоке.
Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Серебрянической набережных. В пробках стоит Тверская, Неглинная улицы, Сретенский, Рождественский, Страстной и Чистопрудный бульвары.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на юго-востоке и западе.
Пробки образовались на вылетных магистралях - Волоколамском шоссе, Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова.
Поваленное ветром дерево
Вчера, 14:58
В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
142012
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Работница фабрики мясной гастрономии агрохолдинга ОООАриант проверяет качество продукции
Росстат сообщил о росте цен на свинину
Парламентские выборы в Белоруссии
В БДИПЧ ОБСЕ объяснили решение не наблюдать за выборами в Белоруссии
Заправочная колонка
На крымских АЗС снизятся цены на топливо
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с организованным детским отдыхом
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Белоруссия призвала ОБСЕ пересмотреть решение о наблюдении за выборами
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал не допустить казни в Иране участников беспорядков 2019 года
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Слуцкий прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши
Строительство газопровода Северный поток-2
МИД Украины поприветствовал санкции США против "Северного потока — 2"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
Тест на коронавирус
В Пермском крае разрешили открыть летние кафе со снятыми окнами
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна машины
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Ученые спрогнозировали достижение человечеством максимальной численности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния