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В БДИПЧ ОБСЕ объяснили решение не наблюдать за выборами в Белоруссии
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогло наблюдать за выборами президента Белоруссии из-за отсутствия приглашения, сообщила... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:32
президентская кампания в белоруссии
лидия ермошина
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, белоруссия, в мире

В БДИПЧ ОБСЕ объяснили решение не наблюдать за выборами в Белоруссии

19:31 15.07.2020 (обновлено: 19:32 15.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогло наблюдать за выборами президента Белоруссии из-за отсутствия приглашения, сообщила РИА Новости представитель Бюро Катя Андруш.
Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что ожидает направления приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами в республике, и тогда бюро будет решать этот вопрос "по существу".
Минск
13 июля, 10:08
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"БДИПЧ уже проинформировало власти Беларуси о том, что отсутствие приглашения наблюдать за предстоящими президентскими выборами не позволило нам провести какое-либо наблюдение за продолжающимся избирательным процессом".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрировано пять кандидатов в президенты, двум претендентам во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.
Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко. Как сообщало МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Более 20 человек, в том числе политики и блогеры, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.
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Президентская кампания в БелоруссииЛидия ЕрмошинаОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаБелоруссияВ мире
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