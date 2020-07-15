В БДИПЧ ОБСЕ объяснили решение не наблюдать за выборами в Белоруссии

Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко. Как сообщало МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Более 20 человек, в том числе политики и блогеры, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.