В Подмосковье ограничат движение катеров в запретных для рыбалки местах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало проект, который вносит изменения в постановление областного правительства "О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московской области". Об этом сообщил телеканал Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало проект, который вносит изменения в постановление областного правительства "О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московской области". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Документ предлагается дополнить пунктом о запрете на передвижение по водным объектам на моторных катерах на запретных для добычи водных биоресурсов участках и в запретные сроки вылова – в периоды зимовки или нереста.

Заместитель главы ведомства Ирина Стальнова обратила внимание на то, что во время нереста рыба собирается в больших количествах на ограниченных участках. Это является для браконьеров большим соблазном.

"Кроме того, массовое скопление рыбы может привести к заморам в случае сброса в водоем загрязняющих веществ", – заметила чиновница.