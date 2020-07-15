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В Подмосковье ограничат движение катеров в запретных для рыбалки местах
Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало проект, который вносит изменения в постановление областного правительства "О правилах... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:27
2020-07-15T19:27
новости подмосковья
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало проект, который вносит изменения в постановление областного правительства "О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московской области". Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Документ предлагается дополнить пунктом о запрете на передвижение по водным объектам на моторных катерах на запретных для добычи водных биоресурсов участках и в запретные сроки вылова – в периоды зимовки или нереста.
Заместитель главы ведомства Ирина Стальнова обратила внимание на то, что во время нереста рыба собирается в больших количествах на ограниченных участках. Это является для браконьеров большим соблазном.
"Кроме того, массовое скопление рыбы может привести к заморам в случае сброса в водоем загрязняющих веществ", – заметила чиновница.
Этим и объясняется необходимость ограничить передвижения по воде.