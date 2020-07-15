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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574405365.html
Число жертв коронавируса в Британии превысило 45 тысяч
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 85, до 45 053, количество выявленных заболевших увеличилось на 538 - до 291 911, говорится в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире

Число жертв коронавируса в Британии превысило 45 тысяч

19:19 15.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 85, до 45 053, количество выявленных заболевших увеличилось на 538 - до 291 911, говорится в переданном РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 138, заболевших – 398.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияВ мире
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