Мастерская "Сенеж" и РДШ запустили программу подготовки тьюторов

"Главная цель нашей программы – рассказать педагогам как помочь школьнику определить важные именно для него, а не навязанные родителями или другими людьми, цели в жизни, как их добиваться и стать успешным в будущем. Тьютор должен быть и психологом, и коучем, и репетитором. Он должен помогать ребенку прокладывать образовательный маршрут – от выбора конкретных предметов для углубленного изучения и сдачи экзаменов, до выбора программы музейной экскурсии или темы занятий в дискуссионном клубе. Эффективность тьютора нельзя измерить по традиционной шкале – ученики не получают оценки после занятий. Результат его работы – успешная личность", - привели в пресс-службе комментарий проректора по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной.