https://ria.ru/20200715/1574405183.html
Мастерская "Сенеж" и РДШ запустили программу подготовки тьюторов
Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Российским движением школьников в среду запустили новую... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:14
2020-07-15T19:14
образование - общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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образование - общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Российским движением школьников в среду запустили новую образовательную программу для учителей российских школ по теме "Навыки тьюторства", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Программа, об участии в которой заявили более 100 педагогов российских школ из разных регионов, состоит из серии вебинаров и индивидуальной диагностики педагогов с целью выявления профессионально-личностных направлений развития. Обучение завершится 30 августа.
"Главная цель нашей программы – рассказать педагогам как помочь школьнику определить важные именно для него, а не навязанные родителями или другими людьми, цели в жизни, как их добиваться и стать успешным в будущем. Тьютор должен быть и психологом, и коучем, и репетитором. Он должен помогать ребенку прокладывать образовательный маршрут – от выбора конкретных предметов для углубленного изучения и сдачи экзаменов, до выбора программы музейной экскурсии или темы занятий в дискуссионном клубе. Эффективность тьютора нельзя измерить по традиционной шкале – ученики не получают оценки после занятий. Результат его работы – успешная личность", - привели в пресс-службе комментарий проректора по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной.
По итогам обучения слушатели программы "Навыки тьюторства" получат сертификаты Мастерской управления "Сенеж".