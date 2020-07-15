Губернатор американского штата Оклахома заразился коронавирусом

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Губернатор нефтедобывающего штата Оклахома Кевин Ститт заразился коронавирусом, сообщает местная газета Oklahoman.
"Лично меня периодически проверяли (на COVID-19 – ред.) на протяжении всего этого (периода пандемии – ред.). Вчера я сдал тест на COVID-19, и результаты оказались положительными", - заявил губернатор журналистам.
По словам Ститта, он чувствует себя "хорошо" и во вторник испытывал незначительные боли в теле.
По последним данным, за все время в США выявили 3 431 574 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 136 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф