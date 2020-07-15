В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку

ВОЛГОГРАД, 15 июл - РИА Новости. Около 150 полицейских и волонтеров разыскивают 16-летнюю девушку из Йошкар-Олы в Руднянском районе Волгоградской области, которая ушла во вторник на прогулку и не вернулась домой, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, вечером во вторник в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая гостит со своей семьей у родственников в селе Сосновка Руднянского района, и сообщила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.
"Со вчерашнего вечера продолжается проведение поисковых мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшей 16-летней девушки-подростка", - говорится в сообщении ведомства
Отмечается, что в поисках принимают участие около 150 человек - полицейские и волонтеры.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.