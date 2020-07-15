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В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
Около 150 полицейских и волонтеров разыскивают 16-летнюю девушку из Йошкар-Олы в Руднянском районе Волгоградской области, которая ушла во вторник на прогулку и... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:07
руднянский район
волгоградская область
йошкар-ола
происшествия
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руднянский район
волгоградская область
йошкар-ола
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
руднянский район, волгоградская область, йошкар-ола, происшествия

В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку

19:07 15.07.2020
1639
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 15 июл - РИА Новости. Около 150 полицейских и волонтеров разыскивают 16-летнюю девушку из Йошкар-Олы в Руднянском районе Волгоградской области, которая ушла во вторник на прогулку и не вернулась домой, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, вечером во вторник в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая гостит со своей семьей у родственников в селе Сосновка Руднянского района, и сообщила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.
"Со вчерашнего вечера продолжается проведение поисковых мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшей 16-летней девушки-подростка", - говорится в сообщении ведомства
Отмечается, что в поисках принимают участие около 150 человек - полицейские и волонтеры.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
0012836
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Руднянский районВолгоградская областьЙошкар-ОлаПроисшествия
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