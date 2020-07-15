В Пермском крае разрешили открыть летние кафе со снятыми окнами

ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Власти Власти Пермского края разрешили возобновить работу летним кафе, которые принимают посетителей на террасах, созданных за счёт демонтажа панорамных окон, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"Глава региона подписал указ о деятельности сезонных (летних) кафе. Теперь свою работу могут возобновить нестационарные точки общепита, которые не имели возможности расположить "летники" или веранды на тротуарах, но способные оказывать услуги на террасе за счет снятия витражных окон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В министерстве промышленности и торговли Пермского края пояснили, что в заведениях, где будут демонтированы панорамные окна, должно быть обеспечено постоянное свободное циркулирование воздуха. При этом снятие стандартных окон будет расценено как нарушение указа властей. "С 16 июля представители краевого министерства будут осуществлять проверки предприятий общественного питания на соблюдение установленных правил", - цитирует замминистра минпромторга Владислава Тонкова пресс-служба краевой администрации.

В Пермском крае продолжает действовать до 28 июля режим самоизоляции. Он предусматривает ряд ограничений, в том числе не позволяет работать кафе и ресторанам. Запрет не распространяется на сезонные летние кафе на открытом воздухе. Они возобновили свою деятельность с 1 июля.

Ранее вопрос открытия кафе с демонтированными панорамными окнами обсуждался на заседании оперштаба. Инициатива была поддержана членами оперштаба, однако проект не согласовала краевая прокуратура.