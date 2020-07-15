Слуцкий прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США не собираются уважать чьи-либо решения и интересы, и рано или поздно такая политика "больно ударит" по Вашингтону, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдепартамент опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока".
"США не собираются уважать ни решения, ни интересы кого бы то ни было, кроме собственных. И рано или поздно такая политика больно ударит бумерангом по Вашингтону", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что ранее председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главам ряда комитетов конгресса и инициаторам законопроекта по расширению санкций в отношении "Северного потока 2" с призывом отказаться от мер, которые могут препятствовать строительству и эксплуатации трубопровода. Слуцкий подчеркнул, что заявление Помпео – это "своеобразный ответ" и германской стороне.
"Дополнительные санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" - проявление наглой и неприкрытой недобросовестной конкуренции со стороны США. Вашингтон по-прежнему старается навязать с помощью "санкционной дубины" исключительно свой экономический диктат, невзирая даже на причинение прямого ущерба своим же партнерам и союзникам по НАТО", - подчеркнул Слуцкий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя распространение американских санкций на "Северный поток 2" и "Турецкий поток", также назвала это использованием политического давления для нечистоплотной конкуренции.