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Слуцкий прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"
США не собираются уважать чьи-либо решения и интересы, и рано или поздно такая политика "больно ударит" по Вашингтону, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:01
россия
клаус эрнст
леонид слуцкий
нэнси пелоси
северный поток — 2
турецкий поток
германия
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в мире
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россия, клаус эрнст, леонид слуцкий, нэнси пелоси, северный поток — 2, турецкий поток, германия, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"

19:01 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США не собираются уважать чьи-либо решения и интересы, и рано или поздно такая политика "больно ударит" по Вашингтону, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдепартамент опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока".
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"США не собираются уважать ни решения, ни интересы кого бы то ни было, кроме собственных. И рано или поздно такая политика больно ударит бумерангом по Вашингтону", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что ранее председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главам ряда комитетов конгресса и инициаторам законопроекта по расширению санкций в отношении "Северного потока 2" с призывом отказаться от мер, которые могут препятствовать строительству и эксплуатации трубопровода. Слуцкий подчеркнул, что заявление Помпео – это "своеобразный ответ" и германской стороне.
"Дополнительные санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" - проявление наглой и неприкрытой недобросовестной конкуренции со стороны США. Вашингтон по-прежнему старается навязать с помощью "санкционной дубины" исключительно свой экономический диктат, невзирая даже на причинение прямого ущерба своим же партнерам и союзникам по НАТО", - подчеркнул Слуцкий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя распространение американских санкций на "Северный поток 2" и "Турецкий поток", также назвала это использованием политического давления для нечистоплотной конкуренции.
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1 июля, 14:24
Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"
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РоссияКлаус ЭрнстЛеонид СлуцкийНэнси ПелосиСеверный поток — 2Турецкий потокГерманияСШАВ мире
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